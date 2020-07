Anders denken für das Netz

die Budgets, dies dauerhaft außer Haus zu geben. Sie probierten die Postproduktion selbst aus. Das ging schief, inklusive schlimmer Kommentare in den sozialen Medien. „Da gab es den Wunsch, das besser hinzukriegen, also haben sie gefragt, ob wir sie coachen“, so Stadler. „Da haben wir erst mal überlegt: ,wollen wir das überhaupt machen?‘“ Die Vorteile überwogen. Sie hielten einen Kunden, der die Produktionsbudgets für diese Filme ohnehin nicht gehabt hätte. Außerdem vermittelten sie nur grundlegende Inhalte, machten eine kurze Adobe-Premiere- Schulung, erklärten Schnittbasics wie den Achsensprung. „Natürlich kannst du in einem Halbtages-Workshop niemanden zum Editor ausbilden. Darüber brauchen wir nicht zu reden“, so Stadler. Dem Kunden gefiel es, also erarbeitete das Team von Imagis zusätzlich zu den „Grundlagen des nonlinearen Videoschnitts“ drei weitere Workshops zu den Themen „Grundlagen der Filmproduktion“, „Grundlagen Motion Graphic Design“ sowie „Grundlagen der Video- und Tonaufnahme“.

Bei den Workshops machte das Team eine erstaunliche Entdeckung. „Wir haben gemerkt, dass wir damit ein Bewusstsein bei unseren Kunden schaffen, wie wir arbeiten“, so Stadler. „Das schafft eine ganz andere Wahrnehmung und Wertschätzung unserer Arbeit.“ Die Workshopteilnehmer sind oft Mitarbeiter aus dem Marketing der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Anhand der Basics realisieren diese nun, welcher Aufwand hinter den großen Produktionen der Imagis steckt, die oft als Beispiel herhalten. So können die Unternehmen deutlich besser einschätzen, was sie mit Bordmitteln schaffen können und wann ein Unternehmen wie Imagis nötig ist. Das gilt für hochwertige Imagefilme, aber auch für weniger aufwendige Netzformate, die vielleicht günstiger, aber effektiv auf ihr jeweiliges Kommunikationsziel hingeschneidert sein müssen – von Profis.