Das Sounddesign ist in jedem Film ein wichtiges Element um die Stimmung in eine bestimmte Richtung zu lenken. Für unsere Drei Fragen sprachen wir mit einer Frau, die ihr Handwerk versteht. Noemi Hampel ist Sounddesignerin aus Berlin und beantwortete für unsere Ausgabe 4/2018 die Fragen. Was ist dein Arbeitsschwerpunkt? Ich bin Sounddesignerin und für die…

