DoP Friederike Heß über die Eröffnungssequenz von „The Shape of Water“

Neue Folge! Film & TV Kamera Podcast: “Meine Lieblingsszene” – DoP Friederike Heß

“Film & TV Kamera” wird 70 Jahre alt! Timo Landsiedel spricht aus diesem Anlass in jeder Folge unseres Podcasts mit einer Kamerafrau oder einem Kameramann. Welche Filmszene aus 70 Jahren Filmgeschichte hat die deutschsprachigen DoPs und Kameraleute am meisten geprägt?

Wir wollen mit dem Podcast und dieser Reihe im Heft einen Blick zurück werfen. Aber wir schwelgen nicht etwa in Nostalgie, sondern laden uns zehn aktive Kameraleute ein und entlocken ihnen die Szene aus 70 Jahren Filmgeschichte, die sie am meisten inspirierte, zum Nachdenken brachte oder vielleicht sogar ärgerte. Auf diesen Seiten im Heft stellen wir unseren Gast, den Film und die Szene daraus vor. Das ausführliche Gespräch hören Sie dann im Podcast! Diesmal gehen wir gar nicht weit in der Filmgeschichte zurück – gerade einmal vier Jahre: DoP Friederike Heß schwärmt von der Eröffnungssequenz von Guillermo del Toros „The Shape of Water“. [14197] Hier können Sie unseren Podcast abonnieren: RSS | Spotify | Apple Podcasts | Deezer | Google Podcasts