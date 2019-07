Am Samstag, 6. Juli, Marktstraße 10, Gebäude AU26

Video-Flohmarkt für professionelle Geräte in Köln

Der Händler Schnittpunkt UG vertreibt in Köln professionelles Videoequipment und Lichtzubehör. An Wochenende vom 6.7.2019 wird ein Flohmarkt veranstaltet, bei dem Profi-Geräte zu verminderten Preisen angeboten werden.

Flohmärkte erfreuen sich reger Beliebtheit. Nun möchten auch die Filmprofis sich diesen Trend zunutze machen. Der Distributor und Händler für professionelles Videoequipment, Schnittpunkt UG, veranstaltet einen “Video-Flohmarkt” und bietet dort viele Produkte zu vergünstigten Preisen an.

Anzeige

Am Samstag, den 6.7., findet von zwölf Uhr bis 16 Uhr der “Video-Flohmarkt” im Gebäude der Schnittpunkt UG in der Marktstraße 10 – Gebäude AU26 statt. Dabei werden Geräte, die beim Händler selten verkauft werden nun zu günstigeren Preisen angeboten. In der bisherigen offiziellen Aufstellung der Veranstalter werden Sandsäcke, Videomonitore, Lichtkoffer, Cinevate Slider und zum Teil sogar Kamera-Rigs und neuwertige Sony Kameras aufgeführt.

Hier können Sie sich selbst noch anmelden und Informationen zur Veranstaltung erfahren.