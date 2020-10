Auch wenn der den neuen Festivalnamen spielerisch aufgreifende Themenschwerpunkt „Edi-Motion: Schnitte in Bewegung“ eigentlich etwas anderes meint: In Bewegung bleiben ist im bewegten Jahr 2020 auch für Festivals essentiell. In Zeiten täglich wechselnder Risikogebiete und sich ständig wandelnder Bestimmungen zu Beherbergungsverboten und Kinobestimmungen ist es schwer, darauf zu vertrauen, dass ein Festival allein als Präsenzvariante gelingen kann – eine Veranstaltungsform, die zudem momentan viele der langjährigen Festivalbesucher ausschließen würde.

„Wichtig ist, flexibel zu bleiben ohne sich zu verbiegen. Herauszufinden, was man unter den neuen Umständen will und abklären, was möglich ist“, fasst die künstlerische Leiterin Kyra Scheurer die Strategie für Edimotion unter erschwerten Bedingungen zusammen. Edimotion, das frühere Filmplus-Festival, hat sich dewwegen dazu entschieden, sowohl ein Live-Festival als soziale Begegnungsstätte und das Kino als zentralen Ort des Filmerlebnisses zu erhalten, als auch größere Teilhabe für Akkreditierte aus dem In- und Ausland zu ermöglichen, die in diesem Jahr angesichts steigender Coronazahlen nicht den Weg nach Köln antreten können oder wollen. Zum 20. Jubiläum kann das Festival vor allem dank der Unterstützung des Landes NRW eine hybride Variante realisieren: Alle 15 Filme im Wettbewerb um die Schnitt Preise und weitere Screenings sind sowohl vor Ort mit den nominierten Editorinnen und Editoren und Publikum im Kino, als auch über eine Online-Plattform zugänglich. Auch die live geführten Montagedialoge mit den Nominierten und der Ehrenpreisträgerin Karin Schöning werden aufgezeichnet und online für Akkreditierte zugänglich gemacht.