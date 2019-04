NAB 2019: Film & TV Kamera ist für Sie vor Ort!

Es ist Anfang April, in Las Vegas steht die NAB Show 2019 in den Startlöchern. Wir auch! Denn vom 6. bis zum 11. April 2019 sind wir live für Sie auf der NAB Show und der AVID Connect unterwegs. Wir begrüßen herzlich unseren neuen Messe-Partner Schneider-Kreuznach an Bord!



Es ist eine Kleinstadt inmitten der Stadt. In Las Vegas schlägt einmal im Jahr die größte Broadcast- und Filmtechnikmesse Nordamerikas ihre Zelte auf. Wobei der Begriff “Zelte” für das Mammutunterfangen stark untertrieben ist. Auch wenn die Besucherzahlen in den letzten Zahlen abfallend waren, werden hier immer noch immens viele Neuigkeiten vorgestellt.

Man hat die Chance mit Entwicklern, Geschäftsführern und Produktmanagern ins Gespräch zu kommen. Deshalb sind auch wir wieder für Sie vor Ort. Wir informieren Sie aus dem Convention Center Las Vegas über wichtige Neuheiten, berichten über Innovationen, die Sie nicht verpassen sollten und entdecken Geheimtipps für Sie.

Folgen Sie uns und verpassen Sie nichts! Täglich stellen wir Ihnen die neuesten Meldungen auf unserer Website zur Verfügung, auf den auf Social-Media-Plattformen bei Facebook und Instagram gibt’s News, Fotos und Videos über die Highlights aus Las Vegas.

Sie wollen alle News komprimiert? Bieten wir Ihnen gerne! In unserem täglichen NAB-Show-Newsletter finden Sie die News des vorigen Messetags kurz zusammengefasst und verlinkt zum schnellen Auffinden Ihrer Highlights! Hier können Sie sich für den Newsletter anmelden.

In diesem April begrüßen wir herzlich Schneider-Kreuznach als unseren Messepartner an Bord! Schneider-Kreuznach ermöglicht die Berichterstattung von Film & TV Kamera aus dem Convention Center in Las Vegas.

Moment, Sie sind auch auf der NAB Show 2019? Vielleicht mit einer neuen Idee? Als Kamerafrau, Colorist oder Sounddesigner? Dann melden Sie sich doch per E-Mail oder per Facebook-Nachricht! Wir wollen unsere Leser kennen lernen!

