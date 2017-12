Hinter den Kulissen: “Star Wars – Die Letzten Jedi”

Die Macht ist wieder mit uns allen. Die mittlerweile achte Episode des bekanntesten Franchise der Welt mit Namen “Star Wars – Die letzten Jedi” ist seit dem 14. Dezember im Kino zu sehen. Erneut mit immenser Unterstützung von Maskenbild, Kostümbild, Spezialeffekten und VFX. Hier ist ein kleiner Blick hinter die Kulissen.



Vielen Fans viel es schwer, sich in Episode sieben mit den neuen Charakteren anzufreunden. Der Mix aus altbekannten wie Harrison Ford, Carrie Fisher und Mark Hamill und der “neuen Generation” um Daisy Ridley, John Boyega und Adam Driver erreichte einige eingefleischte Fans nicht. Zu wenig Story und zu wenig Hintergrund wurde dem Film von Regisseur JJ Abrams nachgesagt.

Wie wird Rian Johnson den zweiten Teil der dritten Trilogie weiterführen? Wir schauen in dem kurzen Video, wie es am Set aussah. Wer von ihnen war schon im Kino und konnte sich “Star Wars – Die letzten Jedi” anschauen? Was ist ihre Meinung zum neusten Film aus einer weit weit entfernten Galaxie?