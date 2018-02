Film & TV Kamera 3/2018: Unsere Neue Ausgabe ist da!

Liebe Film- & Medienschaffende,

die Zeiten sind vorbei, in denen man sich in seiner Nische bequem einrichten konnte. Wer heutzutage sein Handwerk ernst nimmt, muss mithalten. Fragt sich nur: Womit?

Die Herausforderung dabei ist, nicht jeder digitalen Sau hinterherzulaufen. Denn heutzutage werden beachtlich viele weibliche Paarhufer durchs globale Dorf getrieben. Muss jeder DIT einen Snapchat-Channel haben, jede Kamerafrau einen Twitter-Account? Vermutlich nicht. Macht es Sinn als Filmschaffender in visuellen Gewerken ein Showreel auf Youtube zu stellen? Vermutlich schon.

Apropos Neuentwicklung: ARRI macht’s mal wieder vor. Statt in den Wettlauf um 8K einzusteigen, präsentieren die Münchner ein komplettes Large-Format-Kamerasystem namens ALEXA LF. Wir haben alle Details ab Seite 22.

Was sich in den letzten zwei, drei Jahren am LED-Licht-Markt entwickelt hat, haben wir ab Seite 28 für Sie zusammengefasst. Außerdem gibt’s LED-Basics auf Seite 26 und zwei sehr unterschiedliche Anwendungen von LED-Licht am Set ab Seite 42 – alles in unserem LEDSchwerpunkt.

FOKUS

Editorial Entwicklung.

Entwicklung. Drei Fragen an … Christian Freibott-Fotiadi aus München.

AT WORK

Das schönste Grau Romy-Schneider-Biopic: DoP Thomas Kiennast dreht mit der ARRI ALEXA XT B+W.

Romy-Schneider-Biopic: DoP Thomas Kiennast dreht mit der ARRI ALEXA XT B+W. Kopfüber in die Nacht DoP Joe Berger und Regisseur Christopher Kaufmann über ihren Abschlussfilm „Cigarbox Blues“.

HANDS-ON

Zukunft im Fokus ARRI goes 4,5K mit der neuen ALEXA LF. Und das ist noch nicht alles. Wir haben alle Details für Sie!

ARRI goes 4,5K mit der neuen ALEXA LF. Und das ist noch nicht alles. Wir haben alle Details für Sie! Siegeszug der LED-Technik LED. Hans Albrecht Lusznat erklärt die technologische Entwicklung der LED.

Hans Albrecht Lusznat erklärt die technologische Entwicklung der LED. LED-Marktübersicht: Flächenleuchten LED. Was ist aktuell auf dem Markt? An wem kommt man nicht vorbei?

Was ist aktuell auf dem Markt? An wem kommt man nicht vorbei? LED-Marktübersicht: Stufenlinsen und Stableuchten LED. Wer macht etwas Besonderes? Was muss man ausprobieren?

Wer macht etwas Besonderes? Was muss man ausprobieren? Filmlicht mit Eventscheinwerfern LED. Julian Reischl sprach mit Niels Maier, der den Science-Fiction-Film „High Life“ beleuchtete.

Julian Reischl sprach mit Niels Maier, der den Science-Fiction-Film „High Life“ beleuchtete. So entstand „Share the Passion“ LED. Die Entstehungsgeschichte des Imagefilms zum ARRI SkyPanel brachte Julian Reischl in Erfahrung.

Die Entstehungsgeschichte des Imagefilms zum ARRI SkyPanel brachte Julian Reischl in Erfahrung. Faszination Vogelperspektive Bei den Innovationen geht es diesmal um die Seilkameras von Airtime Unlimited.

Bei den Innovationen geht es diesmal um die Seilkameras von Airtime Unlimited. Sechs Stunden improvisieren Uwe Agnes weiß, wie Tonmeister Volker Zeigermann für „Klassentreffen“ den Ton von 26 Schauspielern gleichzeitig einfing.

AUF EINEN BLICK

Technologie

Menschen

Branche

Drehspiegel

BRANCHE

Das sind unsere Podcaster! Wir kooperieren mit den Podcastmachern Simon Knobloch und Johannes Gall von „Setfunk 5“.

Wir kooperieren mit den Podcastmachern Simon Knobloch und Johannes Gall von „Setfunk 5“. Grüne Produktionspraktiken: Wo stehen wir? Birgit Heidsiek zieht Bilanz zum Thema Grünes Drehen.

FESTIVAL

Quo vadis, Filmnachwuchs? Anne Chlosta über das Festival Max-Ophüls-Preis im zweiten Jahr unter neuer Leitung.

Anne Chlosta über das Festival Max-Ophüls-Preis im zweiten Jahr unter neuer Leitung. Im Aufwind Margret Köhler über französische Filme im Ausland 2017.

Margret Köhler über französische Filme im Ausland 2017. Kurz gefasst Uwe Agnes berichtet vom Deutschen Kurzfilmpreis 2017.

DIALOG

Alles noch mal abklopfen Die Editoren von Ulrich Seidls „Safari“, Christoph Brunner und Christof Schertenleib, im Gespräch mit Uwe Agnes.

Die Editoren von Ulrich Seidls „Safari“, Christoph Brunner und Christof Schertenleib, im Gespräch mit Uwe Agnes. Immer in 360 Grad denken Gunter Becker spricht mit Locationscout Kay Schellack über seine Arbeit.

Gunter Becker spricht mit Locationscout Kay Schellack über seine Arbeit. Mit Augenmaß im Spielraum Phedon Papamichael, DoP von „Downsizing“, erzählt Jens Prausnitz von den Herausforderungen einer miniaturisierten Welt.

Phedon Papamichael, DoP von „Downsizing“, erzählt Jens Prausnitz von den Herausforderungen einer miniaturisierten Welt. Rückprojektion oder Green Screen? Im Kameradialog Live sprechen DoP Lutz Reitemeier und VFX Supervisor Holger Hummel über das Drehen in Vorbereitung visueller Effekte.

