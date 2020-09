Fernseh Akademie Mitteldeutschland realisiert Live-Sportübertragung mit Remote-Regie

Anfang September 2020 produzierte die FAM das Saison-Auftaktspiel des HC Leipzig in der 2. Bundesliga Handball Live und mit einer Remote-Regie.

Insgesamt fünf Kamerasignale in HD und das Programm Return-Signal wurden unter Einsatz mehrerer VMix-Systeme und zwei VDSL-Anschlüsse der Telekom von der Spielstätte in die vier Kilometer entfernte Regie der Fernseh Akademie übertragen.

Durch dem Einsatz des SRT-Protokolls betrug die Latenz für den Transport der Videosignale (HEVC, 10 Mbit) weniger als eine Sekunde. Ton- und Kommentatoren-Signale, Interviewposition und Atmo wurden parallel und synchron mit den Videosignalen übertragen. Die Interkom für Kamera, Kommentator und Aufnahmeleitung konnten mit drei Teamspeak-Channels bei kaum spürbarer Latenz realisiert und in die vorhandene Riedel Kommandoanlage integriert werden. Um das Tally-Signal zu den Kameras zu bringen, wurde eine USB-Server-Client-Anwendung genutzt. Insgesamt acht leistungsfähige Rechnersysteme dienten dazu, alle notwendigen Produktionsprozesse ohne Einschränkungen realisieren zu können.

Angehende Meister im Fachgebiet Medienproduktion übernahmen die Produktionsleitung, an den Kameras standen die Kamera-Volontäre des ZDF. Produktions-Technik, Zeitlupe, Grafik und Streaming betreuten angehende Mediengestalter für Bild und Ton. Die Technologie einer Remoteregie sowie die Rahmenbedingungen durch Corona haben alle Beteiligten vor große Herausforderungen gestellt. Um alle Signale am Ende sicher und in hoher Qualität übertragen zu können, mussten zahlreiche Tests der eingesetzten Produktionstechnik und der notwendigen Setups durchgeführt werden.

Für die Akademie bedeutet der Einsatz der neuesten Netzwerktechnologien wie SRT und NDI über eine LAN und WAN Infrastruktur einen enormen Gewinn an Know-how und und erweiterte Möglichkeiten, die Ausbildung im Bereich Fernsehtechnologie auf hohem Niveau weiterzuentwickeln

Weitere Informationen können Sie hier finden.