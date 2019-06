Panasonic-Aktion mit Preissturz

Drastischer Preisnachlass bei Varicam LT AU-V35LT1G

Preissturz im Hause Panasonic. Die Varicam LT AU-V35LT1G wird bis Ende September 2019 mit enormen Preisnachlass angeboten. Für den Body muss man beim zertifizierten Händler nur noch rund 9.200 Euro bezahlen.

Panasonic hat vor der Cine Gear 2019 eine Promo-Aktion für die Varicam LT AU-V35LT1G angekündigt. Noch bis Ende September 2019 werden bis zu 5.500 Euro für den reinen Body nachgelassen.

Für die reine Kamera muss man also beim zertifizierten Händler nur noch rund 9.200 Euro bezahlen, wie etwas hier bei BPM Broadcast & Professional Media GmbH. Panasonic möchte seine S35-Sensor-Kamera so auch Kunden anbieten, die laut Mitch Gross, dem Produktmanager von Panasonic US, nicht mehr als 10.000 US-Dollar – beziehungsweise Euro – auf den Tisch legen wollen. Weiterhin wird auch das Bundle mit Body und EVF-Sucher AU-VCVF20GJ im Preis deutlich gesenkt sein. Es wird auf das in der Aktion sogenannte Varicam LT Kit einen Nachlass von 7.300 Euro geben. Damit soll auch eine fertig einsatzfähige Kamera zum günstigen Preis zu bekommen sein und der Preis nicht mit Zubehör in die Höhe getrieben werden.

Die Rabatt-Aktion soll noch bis Ende September laufen.

