Bollywood zu Gast in Baden-Württemberg

16. Indisches Filmfestival in Stuttgart mit Kamera-Podium

Vom 17. bis 21. Juli 2017 lädt das Filmbüro Baden-Württemberg in Stuttgart zum 16. Indischen Film Festival ein. Dabei rückt das Podium ‘Making of Cinema’ die Frauen und Männer an den Kameras und deren Handwerk in den Fokus.

In Stuttgart findet im Sommer bereits zum 16. mal das Indische Film Festival statt. In diesem Jahr wird die neue Rubrik ‘Making of Cinema’ sich dem Kamera-Gewerk widmen. Zu ihrer Premiere werden vier indische Fachvertreter geladen. Kamerafrau Pooja Guete war im Jahr 2018 in Stuttgart schon mit zwei Spielfilmen, ‘Rukh’ und ‘River Song’, vertreten. Neben ihr auf der Bühne werden Paramvir Singh, Preisträger des indischen National Award for Best Cinematography, und Suden Chatterjee, bekannt unter anderem für den Bollywood-Film ‘Baji Rao Mastani’, Platz nehmen. Als weiterer Gast eingeladen ist Indipendent-Filmemacher Shanti Bhushan Roy, der in seinen Filmen mit VR/AR-Aufnahmen experimentiert.

Fragestellungen in der Runde werden ‘Die Kunst, legendäre Bilder zu erschaffen’, ‘Visualisierung von Charaktereigenschaften’ und die Arbeitsbedingungen indischer DoPs sein. Des Weiteren sollen der Stil indischer Kamerakunst und mögliche Kooperationen mit deutschen Kollegen erörtert werden. Es werden Filmausschnitte der Gastredner gezeigt, um sich ihrem persönlichen Erzählstil zu nähern.

Die Veranstaltung steigt am Freitag, 19. Juli 2019, ab 15 Uhr im Metropole Kino in der Bolzstraße. Weitere Informationen rund um das Podium und das Festival können unter www.indisches-filmfestival.de abgerufen werden.

