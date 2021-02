Zusammengerückt

Breloer macht deshalb Video und Foto selten in Personalunion. „Ich übernehme dann den Teil, der mir komplexer erscheint und führe dann bei beiden sozusagen Regie“, sagt Gero Breloer. Ein hinzu gebuchter Video- oder Fotograf führt dann den anderen Teil aus. Häufig jedoch ist es die Fotoarbeit, die Breloer selbst macht. Er fotografiert die Menschen oder die Situation, inszeniert diese und lässt das von seinen Kollegen filmen. Das hat noch einen weiteren Vorteil: „Wenn ich Anweisungen gebe, schauen Models zu mir, also in die Kamera. Das wird eher akzeptiert als ein Blick in die Videokamera.“ Breloer arbeitet mit der Canon 5D Mk IV als Foto- und Videogerät. Beide Aufgaben zusammen übernimmt Gero Breloer nur dann, wenn er eigener Aussage nach den Kunden sehr gut kennt. „Sonst diskutierst du jedes Bild“, ist er sich sicher. Außerdem will er dann die Shootingsituation steuern können. Daher kommen hierfür keine News oder Veranstaltungen infrage, eher PR-Shootings von geringer Komplxität. Reine Produkt- oder Modelshootings funktionieren auch. Um zu vermeiden, dass am Ende nicht Schnittbilder fehlen oder eine wichtige Einstellung nicht gemacht wurde, strukturiert Breloer den Auftrag so, dass er zuerst das Fotoshooting macht. „Währenddessen kann ich in der Situation Erkenntnisse darüber gewinnen, was in der filmischen Umsetzung funktionieren wird und was nicht“, so Breloer. Dieser gedankliche Prozess ist wichtig für ihn. „Ich fotografiere anders als ich filme.“ Vor allem bei diesen Jobs ist für den Fotografen die Kommunikation mit dem Kunden wichtig: Was ist die Priorität, Film oder Foto? [13261]