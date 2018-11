ZEIT ONLINE: Thilo Kasper neuer Ressortleiter Video

Thilo Kasper wechselt zu ZEIT ONLINE nach Berlin und wird dort als Ressortleiter für den Bereich Video tätig sein. In dieser Position wird Kasper das Videoteam von ZEIT ONLINE führen sowie für die Bewegtbild-Strategie des Online-Angebots auf allen Kanälen zuständig sein.

(Bild: DIE ZEIT)

Thilo Kasper war zuletzt Creative Producer von funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF, das sich an Menschen im Alter von 14 bis 29 Jahren richtet. Er gestaltete die Bewegtbild-Angebote des mit großem Erfolg gestarteten Online-Angebots maßgeblich mit. So entwickelte Kasper zahlreiche Formate für die funk-Website, für YouTube, Facebook und andere Online-Plattformen. Dazu gehört etwa die Videoserie Deutschland3000, in der Moderatorin Eva Schulz jungen Nutzern auf unterhaltsame Art Politik näher bringt. Das mehrfach ausgezeichnete Format erzielt regelmäßig Millionen Abrufe. Zuvor arbeitete der studierte Designer als erster deutscher Producer im internationalen Team von BuzzFeed Motion Pictures.

„Wir freuen uns sehr, ein so großes Talent wie Thilo Kasper für ZEIT ONLINE gewinnen zu können”, so Jochen Wegner, Chefredakteur von ZEIT ONLINE. „Er ist ein ausgewiesener Experte für Bewegtbild-Formate auf allen Plattformen, ist international bestens vernetzt und wird uns entscheidend voranbringen.”

