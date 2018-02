Xinegear: RED Weapon Helium 8K auch für Fotografie interessant

Das Berliner Unternehmen Xinegear stattet die Delight Rental Services GmbH mit zwei kompletten RED Weapon Helium 8K Kameraausrüstungen aus. Dies stellt eine Besonderheit dar, da DRS für Fotografenbedarf bekannt ist.

Foto: RED Red Weapon Helium 8K

Wieso also nun eine kostspielige 8K-Kamera in den Vermietpark aufnehmen, wenn man eigentlich eher Fotografen beliefert? Gute Frage. In der hochpreisigen Fashion und Glamour-Fotografie sind die RED-Kameras schon seit Jahren ein fester Bestandteil. Nicht wenige Top-Fotografen nutzen die High-End-Geräte und wissen die hohe Qualität des RED-Workflows zu schätzen. Mit dem großen Sensor ist sie ideal für Standfotos, 8K-Auflösung und RAW-Workflow bieten reichlich Manipulationsmöglichkeiten für Fotografen.

Dieser Entwicklung folgt die Delight Rental Services GmbH. Xinegear stattete das Unternehmen jetzt mit zwei kompletten RED Weapon Helium 8K Kameraausrüstungen aus. DRS ist seit 2006 Ansprechpartner für professionelles Fotografie-Equipment. Als Vermietunternehmen in Berlin, Stuttgart und Marbella (Spanien) aktiv, verfügen sie auch über Mietstudios in Berlin mit 1.000 qm Gesamtfläche.