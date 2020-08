Wahrhaftigkeit gestalten

Schnitt im Team

Etwas, das Carlotta Kittel schon beim Schnitt ihrer ersten Lodzer Regiearbeit „Mit langen Haaren bist du schöner“ bemerkt hatte, bestimmt bis heute ihren beruflichen Alltag. Die Zusammenarbeit mit anderen Editor*innen empfindet sie als sehr interessant und fruchtbar. Als Regisseurin den eigenen Film alleine zu schneiden, funktioniert für sie nicht. „Na klar, ich kann alleine Szenen montieren“, so Editorin Kittel. „Aber bei ,ER SIE ICH‘ war mir klar, dass ich für den langen Montageprozess eine Partnerin, einen Partner brauche.“ Dieser Prozess sei für sie stark mit Kommunikation verbunden, sagt Kittel. Der Weg zur ersten Schnittfassung, dann die zweite Fassung, das Innehalten und Reflektieren, was jetzt anders ist. Will man Aspekte aus der ersten Fassung hinüber holen? „Es geht ja dann nicht um ein schlechter oder besser“, so Kittel. Es gehe darum, am laufenden Band Entscheidungen zu treffen, auf denen wiederum neue Entscheidungen aufbauen, mit denen man die Haltung und Aussage des Films gestaltet. Die klassische Aufteilung Regie und Schnitt war bei „ER SIE ICH“ natürlich nicht gegeben. Schon die Tatsache, dass hier zwei Editorinnen am Schnitt saßen, steht für eine andere Arbeitsweise. Auch wenn Kittel letztlich Regie führte, betont sie doch, dass Andrea Muñoz und sie beim Schnitt gleichgestellt waren: „Wir gestalteten somit diesen komplexen Montageprozess gemeinsam. Letztlich war dann auch egal, wie wir unsere Rollen nannten: Wir waren einfach zwei Menschen, die zusammen an der Montage des Films gearbeitet haben und in einem gleichberechtigten Dialog miteinander standen.“ Muñoz Rolle war dadurch enorm wichtig, dass sie Überblick und inhaltlich emotionalen Abstand mitbrachte. Das war elementar, da Carlotta Kittel letztlich in gleich drei Rollen im Schnittraum saß, als Regisseurin, Editorin – und Tochter. So erzählt im Material Kittels Vater Christian an einer Stelle, wie wichtig der erste Satz seiner Tochter war. „Das hätte ich so nie in den Film geschnitten“, sagt Carlotta Kittel. „Das ist so privat, da denke ich mir doch, wen interessiert denn das?“ Muñoz argumentierte, dass dies ein wichtiger Aspekt sei, über den die Zuschauer eine emotionale Verbindung zu ihrem Vater aufbauen können.