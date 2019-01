Via Satellit: ARD-Programm nun komplett in HD

Seit dem 7. Januar 2019 sind nun auch ARD-alpha und Radio Bremen TV über Satellit in HD-Qualität zu empfangen, Somit stehen alle Programme der ARD über Satellit im hochauflösenden HDTV-Format zur Verfügung.

Allerdings werden beide Programme werden zunächst lediglich hochkonvertiert verfügbar sein. Ab Februar 2019 wird Radio Bremen TV HD in nativer HD-Qualität zu empfangen sein. Für ARD-alpha HD ist das im Laufe des Jahres geplant.

Die HD-Programme der ARD werden grundsätzlich unverschlüsselt und ohne zusätzliche Kosten über den Satelliten Astra 19,2 Grad Ost ausgestrahlt. ARD-alpha HD und Radio Bremen TV HD sind über Astra 1L auf Transponder 39, Frequenz 11.053 GHz (Polarisation horizontal, Symbolrate 22,0 MS/s, Fehlerschutz 2/3, DVB-S2/H264) zu empfangen. Für den Empfang der neuen HD-Programme ist lediglich ein Sendersuchlauf am HD-fähigen Empfangsgerät nötig. Die HD-Programme der ARD sind am entsprechenden Programmnamen und/oder HD-Logo erkennbar. Bei ARD-alpha HD wird das des HD-Logos erst mit der Ausspielung in nativer HD-Qualität eingeblendet.

Auch für alle Kabelnetzbetreiber stehen ARD-alpha HD und Radio Bremen TV HD ab sofort zur Weiterverbreitung in den Kabelnetzen bereit. Vodafone und Unitymedia werden beide Programme Ende Januar einspeisen. Weitere Informationen gibt es hier.