Ansprechpartnerin mit Sitz in München

Verena Reindl übernimmt Leitung bei AZULE Finance Deutschland

Die Münchnerin Verena Reindl ist neue Ansprechpartnerin für Kunden bei der AZULE Finance GmbH. Das in Großbritannien gegründete Unternehmen hat zuletzt einen neuen Sitz in München bezogen.

Verena Reindl hat die Leitung der AZULE Finance GmbH in Deutschland mit neuem Sitz in München übernommen. Sie ist seit fast 30 Jahren in der deutschen Medienbranche unterwegs und war Prokuristin und Disponentin beim Licht & Ton Geräteverleih LTGV GmbH in München und im Verkauf des Filmhauses Dedo Weigert aktiv.

AZULE Finance ist seit 25 Jahren in Großbritannien und weiteren europäischen Ländern im Finanzierungsbereich der Medienbranche tätig. Erst in diesem Jahr ist das Unternehmen mit dem deutschen Sitz nach München umgezogen. Laut Reindl hat sie gute Kontakte zu den deutschsprachigen Kollegen in Großbritannien und ist so nah an neuen Entwicklungen. AZULE bietet 0% Finanzierungen für die Sony VENICE und RED-Kameras sowie Fujinon Optiken an.

Weitere Infos zu AZULE können auf ihrer Website nachgelesen werden.