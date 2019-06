Neue Stelle für langjährige Intendanz-Referentin

Verena Klein wird Leitung der Intendanz beim SR

Verena Klein, bisherige Referentin der Intendanz beim Saarländischen Rundfunk, wird ab ersten Oktober deren Leitung übernehmen. Sie löst damit Armgard Müller-Adams ab, die als Chefredakteurin beim SR weiterarbeiten wird.

Ab ersten Oktober wird Verena Klein die Leitung der Intendanz beim SR übernehmen. Sie übernimmt die Stelle von Armgard Müller-Adams, welche dem Sender als Chefredakteurin erhalten bleibt. Frau Klein wurde vom Verwaltungsrat auf Vorschlag von Intendant Professor Thomas Kleist bestimmt.

Anzeige

Sie ist seit 2009 beim SR aktiv und hat für alle Radiowellen, das Fernsehen und die Online-Redaktion des Saarländischen Rundfunks als Reporterin im In- und Ausland gearbeitet. 2013 wurde sie mit dem Kurt-Magnus-Preis der ARD für die Bandbreite ihres journalistischen Schaffens ausgezeichnet. Seit 2015 ist die studierte Sportwissenschaftlerin und Journalistin der Universität Karlsruhe und York University in Toronto in der Intendanz als Referentin angestellt und wird nun deren Leitung annehmen.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: