Textiles Hightech

„To boldly go where no man has gone before.“ Bei Carpetlight in Hamburg ist dieses Star-Trek-Zitat nicht nur eine leere Phrase. Auch wenn den Gründern zu Anfang nicht bewusst war, was sie da starten. 2013 hatten die Oberbeleuchter Götz Schmidt zur Nedden und Till Sadlowski die Idee, eine textile LED-Leuchte zu bauen. In der Folge mussten sie sehr schnell feststellen: Wenn sie textile LED-Lösungen entwickeln wollten, kamen sie nicht mit einer oberflächlichen Beschäftigung davon. Sie mussten tief in die Forschung einsteigen. Echte Innovation halt.

Wenn, dann richtig

Beide lernten sich zwischen 1998 und 1999 an Hamburger Filmsets kennen. Schmidt zur Nedden fing mit einem Praktikum bei Cine-Licht an, machte dann viele Fernsehfilme und Werbeproduktionen als Beleuchter. Schon früh gehörten er und Sadlowski zu immer wieder zusammen arbeitenden Lichtteams. Mitte der 2000er Jahre waren beide häufiger auch bei internationalen Großproduktionen in Potsdam-Babelsberg im Einsatz. Hier arbeiteten sie in den Lichtcrews von Filmen wie Robert Schwentkes „Flight Plan“, Roman Polanskis „Ghostwriter“ oder „V for Vendetta“ von den Wachowski-Schwestern.