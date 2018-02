Teltec lädt zur Eröffnungsfeier in neue Berliner Räumlichkeiten

Die Teltec AG ist innerhalb Berlins umgezogen (wir berichteten). Es ging von Tempelhof in die Nähe des Flughafens Tegel. Nun lädt das Unternehmen zum Open House ein, um die neuen Räumlichkeiten offiziell einzuweihen.

Die neuen Räumlichkeiten befinden sich am Wohlrabedamm 32 (Siemensstadt) in 13629 Berlin. Am 1. März 2018 lädt Teltec von 11 bis 20 Uhr zum Open House ein. “Der Umzug in größere Räumlichkeiten ist für uns der konsequente Schritt, damit tragen wir der gestiegenen Nachfrage unserer Kunden Rechnung. Unser Team in Berlin wird auch in diesem Jahr weiter wachsen, da mussten wir entsprechend Vorsorge treffen” erläutert Steffen Schenk, COO der Teltec AG, den Schritt. “Außerdem ist das ein guter Grund, mal wieder eine größere Veranstaltung in Berlin zu organisieren” fügt Schenk mit einem Augenzwinkern an.

Zu sehen gibt es unter anderem die Produkthighlights von Herstellern wie AJA, Apple, ARRI, Blackmagic Design, Canon, DJI, Leica, Panasonic, RED, Sigma oder Sony. Das Teltec-Team wird Interessierten die neuen Hallen sowie Produkte wie die Sony Venice 6K Fullframe, die RED Weapon mit Monstro 8K VV Snesor oder die ARRI Alexa Mini präsentieren und vorführen.

Also Interessente sind am 1. März ab 11:00 Uhr in die neuen Geschäftsraume der Teltec AG Wohlrabedamm 32 (Siemensstadt) in 13629 Berlin eingeladen.