Teltec Berlin vergrößert sich und zieht um

Die Teltec AG baut den Standort in Berlin weiter aus und zieht dafür in größere Räumlichkeiten. Die neuen Geschäftsräume werden am Wohlrabedamm 32 in 13629 Berlin, in der Nähe des Flughafens Tegel sein.

Die Berliner Filiale von Teltec vergrößert sich. Am bisherigen Standort war das nicht möglich. Daher bezieht die Crew samt Ausrüstung in neue Büro- und Lagerflächen. Hier steht auch ein modernerer und größerer Showroom zur Verfügung. Ab dem 11. Dezember 2017 ist das Unternehmen im Wohlrabedamm 32 in 13629 Berlin zu finden.

Wegen des Umzugs wird das Team in Berlin Anfang Dezember nur eingeschränkt erreichbar sein. Am 07. und 08. Dezember sind außerdem keine Kundenabholungen möglich. Mit dem Umzug baut Teltec seine Möglichkeiten an Dienstleistungen weiter aus, um ihre Kunden noch umfangreicher betreuen zu können.