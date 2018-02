Am 20. und 21. Februar dreht sich auf den Technology Innovation Days in Berlin alles um das Thema IP. Lawo, Sony und Rhode & Schwarz werden im 3IT über die neuesten Trends und Entwicklungen in den Bereichen Broadcast und Media informieren.

Die Vortragsveranstaltung geht über zwei Tage und wird die aktuellsten Themen der Medienbrache ansprechen. Zentrales Thema der Veranstaltung wird die Entwicklung der IP-Technologie vor allem im letzten Jahr sein. 2017 kamen viele Innovationen und viele Fragen wurden geklärt – doch bei weitem nicht alle. Die Technology Innovation Days sollen dabei helfen, den Austausch von Branchenexperten führenden Technologieanbietern voranzutreiben und die Vernetzung zu verbessern.

Folgende Tagesplanungen sind angedacht:

Tag 1

Am ersten Tag gehen die Experten im Rahmen von Impulsvorträgen auf die drängenden Fragestellungen im Broadcasting und der Medienverarbeitung ein, unter anderem

warum IP in der Produktion,

was ist der Nutzen von IMF for Broadcast,

wie monetarisiere ich meinen Content,

wie automatisiere und monetisiere ich den Content auf allen Plattformen.

Tag 2

Der zweite Tag der Veranstaltung baut als Workshop auf den ersten Tag auf und hat als Zielgruppe Anwender, Produzenten, Techniker, Redakteure. Es werden nicht nur rein technische Diskussionen geführt, sondern auch anwenderbezogene Aspekte behandelt. Welche neuen und verbesserten und innovativen Workflows und Use Cases können/sollen sich durch die Nutzung neuer Technologien in der Produktion ergeben?

Das genaue Programm finden Sie hier.

Interessierte kommen am 20. und 21. Februar 2018 nach Berlin ins 3IT – Innovation Center for Immersive Imaging Technologies, am Salzufer 6 (Eingang Otto-Dibelius-Strasse) in 10587 Berlin. Beginn am 20. ist um 9:00 Uhr, Ende ist am 21. um circa 15:00 Uhr. Interessenten können die Tickets bei Eventbrite für 59,50 Euro bestellen. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt.