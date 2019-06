Talente im deutschen Film werden geehrt

Studio Hamburg vergibt Nachwuchspreis: Die Gewinner

Am 6. Juni traf in Hamburg die nächste Riege an deutschen Filmemachern zusammen. In sieben Kategorien gingen Preise an Talente und Nachwuchs verliehen. Der Studio Hamburg Nachwuchspreis fand 2019 bereits zum 22. Mal statt.

Als beste Nachwuchsdarstellerin wurden Milena Tscharntke als ,so die Jury, “Frau der Stunde” für ihre Rolle der titelgebenden Figur in ‘Alles Isy’ geehrt. Ihr Kollege Thomas Prenn bekam den Preis für sein Porträt des Damian im gleichnamigen Tatort. Als bester Kurzfilm wurden Henriette Ahrens, für die Produktion, und Lukas Nathrath, für Regie und Drehbuch, für ihren Film ‘Kippa’ ausgezeichnet. Als beste Dokumentation wurde ‘In Search’ von Beryl Magoko (Kunsthochschule für Medien Köln) mit dem Eberhard-Fechner-Preis geehrt, die sich dem Thema weiblicher Genitalverstümmelung laut Jury enttabuisiert nähert und so einen intensiven Eindruck hinterlässt. Bester Langfilm wurde die Abschlussarbeit von Eva Tobisch ‘Alles ist gut’. Die Studentin der HFF München begeistert laut Jury mit leisen Tönen, feiner Regiearbeit und einem Film über das Verhältnis zwischen Opfer und Täter nach einer Vergewaltigung. Weiterhin wurden Viviane Andereggen für ihren Film ‘Rufmord’ mit dem Hamburger Krimipreis und Sophia Bierand und Johannes Dreibach, von der Filmuniversität Babelsberg, für ihre Exposé ‘Fett schwimmt oben’ mit dem Impuls Preis ausgezeichnet. Guilia Becker aus der NEO MAGAZIN ROYAL Redaktion bekam den Preis Bestes Entertainment für den Beitrag ‘Let’s Go! Startup-Content Park’. Sie überzeugte die Jury als Darstellerin und Autorin des Satire-Beitrages.

