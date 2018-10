So komme ich in die Künstlersozialkasse – eine Checkliste

Darüber, wie man am besten in die Künstlersozialkasse kommt, besteht manchmal im besten Fall Unsicherheit. Mitunter begegnet man auch Übertreibungen und echten Falschinformationen. In unserer Ausgabe 9/2018 gab es eine Checkliste zum Abhaken.

Gehe ich einer selbständigen Tätigkeit nach?



Falls ja: Nachweise hierfür sammeln (zum Beispiel Rechnungen oder Steuerbescheide)



Bin ich künstlerisch oder publizistisch tätig?



Falls ja: Entsprechende Projekte in jüngeren Vergangenheit nachweisen und näher beschreiben, damit die künstlerische / publizistische Ausrichtung deutlich wird



Bei Unklarheiten zu Selbständigkeit und künstlerischer Ausrichtung ein Beratungsgespräch mit der KSK führen



Bei der Künstlersozialkasse anmelden



Fragebogen zur Prüfung der Versicherungspflicht ausfüllen (achtseitiges PDF)



Wenn vorhanden: anhand von Erfahrungswerten Einkommensprognose erstellen



Wenn es, zum Beispiel unmittelbar beim Berufseintritt, noch keine Erfahrungswerte gibt: möglichst realistisch geschätzte Einkommensprognose abliefern



Erweist sich die Prognose im Lauf des Jahres als unzutreffend, kann eine Änderungsmeldung abgegeben werden

Wo genau die Unterscheidung zwischen künstlerischer und nicht-künstlerischer Tätigkeit gezogen wird und welche konkreten Vorteile hat es für den Einzelnen hat, in die KSK einzutreten – darüber sprachen wir mit Monika Heinzelmann, Referatsleiterin Grundsatz und Wissensmanagement bei der Künstlersozialkasse. Dieses Interview können Sie morgen lesen.

