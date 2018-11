Renate Scheliga wird Head of Cinema Distribution & Mastering bei ARRI Media

Renate Scheliga übernimmt bei ARRI Media die Position des Head of Cinema Distribution & Mastering. Sie folgt damit Martin Schwertführer, der in den Ruhestand geht, dem Unternehmen aber in beratender Tätigkeit erhalten bleibt.

(Bild: ARRI Media/Christian Affonso Gavinha)

Renate Scheliga wechselte Anfang 2017 als Senior Sales Manager Cinema Distribution and Business Development zu ARRI Media und kann auf umfangreiche Erfahrungen in der Filmbranche zurückblicken. Vor ihrem Einstieg bei ARRI Media war sie im Cinecittà Multiplexkino in Nürnberg in den Bereichen Operations und Marketing tätig. Von 2001 bis 2014 durchlief sie verschiedene Positionen bei Universal Pictures International Germany in Frankfurt und war als langjähriger Sales Director Deutschland maßgeblich daran beteiligt, das umfangreiche Filmportfolios des Hollywood-Studios auszuwerten.

„Ich bedanke mich ganz herzlich bei Martin Schwertführer für seinen unermüdlichen und erfolgreichen Einsatz in der Vergangenheit und seine vorausschauende Maßnahme, Renate Scheliga so frühzeitig in das Team zu holen. Wir freuen uns, dass Renate Scheliga sich der neuen Herausforderung stellt. Beiden wünsche ich weiterhin alles Gute und viel Erfolg für ihre neuen Aufgaben“, erklärte Josef Reidinger, Geschäftsführer von ARRI Media.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: