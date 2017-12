Produzentenallianz veröffentlicht Ergebnisse der Herbstumfrage 2017

Die Produzentenallianz hat die Ergebnisse der Herbstumfrage 2017 veröffentlicht. Zum ersten Mal seit 2009 berichten die befragten Unternehmen von einem positiven Trend und bescheinigen eine Besserung im Gegensatz zum Vorjahr.

In der Umfrage werden die Mitglieder der Produzentenallianz nach den wirtschaftlichen Daten des vergangenen Jahres, also 2016, befragt. Außerdem wird eine Einschätzung für das aktuelle Jahr, sowie ein Ausblick auf das kommende Jahr abgefragt. Die Rücklaufquote lag in diesem Jahr bei rund 54 Prozent.

Nach der Umfrage 2017 ziehen die Produktionsfirmen, die an der Umfrage teilgenommen haben, eine positive Bilanz. Die Hoffnung auf eine erste Trendumkehr machte sich in den Zahlen 2015 breit. Diese Umkehr stellte sich 2016 tatsächlich auch ein. Heißt im Klartext: Deutlich weniger Unternehmen schreiben rote Zahlen und die Umsatzrenditen stiegen geringfügig. Erfreulich ist auch, dass besonders “kleinere” Unternehmen anscheinend von der positiven Entwicklung profitieren. Auch die erste Schätzung für 2017 und der Ausblick für 2018 fallen positiver aus als in den Vorjahren.

“Diese Ergebnisse der Produzentenallianz-Herbstumfrage 2017 begründen für uns die Hoffnung, dass sich die Lage in den kommenden Jahren für die Film- und Fernsehproduktion weiter nachhaltig verbessert”, erklärt der Vorsitzende der Produzentenallianz Alexander Thies. “Neben den sich als wirkungsvoll entfaltenden ARD-Eckpunkten 2.0 gelten seit Anfang 2017 schließlich auch die „Rahmenbedingungen einer fairen Zusammenarbeit“, zu denen sich das ZDF nach umfassenden und intensiven Konsultationen mit der Produzentenallianz verpflichtet hat. Auch die massive Erhöhung des DFFF auf voraussichtlich jährlich 125 Mio. Euro ab 2018 und die Einrichtung des German Motion Picture Fund des Bundeswirtschaftsministeriums, die beide wiederholt vorgetragene und ausgearbeitete Forderungen der Produzentenallianz umsetzen, werden die Lage der Produktionswirtschaft und des Produktionsstandortes Deutschland weiter positiv verändern.”

Hier die einzelnen Eckpunkte der Herbstumfrage 2017 der Produzentenallianz: