Oscars 2018: Deutscher Kurzfilm “Watu Wote” nominiert

Die Academy hat die Nominierten für die 90. Verleihung der Oscars bekannt gegeben. Der deutsche Kurzfilm “Watu Wote” überrascht mit Nominierung für die Oscarverleihung. Entgegen der deutschen Hoffnungen ist Fatih Akins “Aus dem Nichts” hingegen nicht unter den Nominierten zu finden. Guillermo del Toros “Shape of Water” wartet dahingegen mit gleich 13 Nominierungen auf.

Größte Ehre im Filmgeschäft: Die Oscar-Statuette

“Wato Wote” von Katja Benrath konnte bereits bei den Studentenoscars eine Auszeichnung in Gold ergattern. Nun steht das Projekt, für das Kameramann Felix Striegel auch mit dem Deutschen Kamerapreis ausgezeichnet wurde, unter den Nominierten in der Kategorie Short Film (Live Action). Außerdem in der Kategorie nominiert sind “Dekalb Elementary” von Reed Van Dyk, “The Eleven O’Clock von Derin Seale und Josh Lawson, “My Nephew Emmett” von Kevin Wolson Jr. und “The Silent Child von Chris Overton und Rachel Shenton.

Ohne Nominierung bleibt hingegen die große deutsche Hoffnung “ Aus dem Nichts ” von Fatih Akin. Nach dem Gewinn in Cannes und eines Golden Globes rechneten nicht wenige Filmkritiker und andere Experten mit guten Chancen, auch bei den Oscars einen Coup zu landen. Nun ist aber klar – die Erfolgsproduktion mit Diane Kruger in der Hauptrolle ist nicht unter den Nominierten um für die begehrteste Filmtrophäe der Welt.

Die Nominierten im Bereich Kamera sind in diesem Jahr Roger A. Deakins für “Blade Runner 2049”, Bruno Delbonnel für “Darkest Hour”, Hoyte Van Hoytema für “Dunkirk”, Rachel Morrison für “Mudbound” und Dan Lausten für “Shape of Water”.

Für den besten Schnitt wurden Paul Machliss und Jonathan Amos für “Baby Driver”, Lee Smith für “Dunkirk”, Tatiana S. Riegel für “I, Tonya”, Sidney Wolinsky für “The Shape of Water” und Jon Gregory für “Three Billboards outside Ebbing, Missuri” nominiert.

Die Gala zur 90. Verleihung der Oscars findet am 4. März 2018 im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Die Liste mit allen Nominierten finden Sie hier.