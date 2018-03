Nonfiktionale 2018: Das sind die Gewinner

Am vergangenen Wochenende fand in Bad Aibling das Dokumentarfilmfestival, die Nonfiktionale statt. Unter dem Motto “Sprechende Bilder” wurden an den vier ingesamt 18 Filme gezeigt.Wie gewohnt wurden am Sonntagabend in einer Festlichen Gala, die besten Filme des Festivals ausgezeichnet. Hier sind die Gewinner.

Foto: Nonfiktionale (Reihe oben; Preisträger:) Sebastian Winkels, Bernadette Weigel, Maximilian Plettau (Reihe unten, Jury:) Anne Fabini, Petra L. Schmitz, Rainer Frimmel

Die Jury – bestehend aus der preisgekrönten Editorin Anne Fabini, der Leiterin der dfi (dokumentarfilminitiative im Filmbüro NW) Petra L. Schmitz und dem ebenfalls mehrfach ausgezeichneten Filmemacher Rainer Frimmel – durfte in diesem Jahr zwei Preisträger bestimmen.

Der diesjährige Nonfiktionale-Preis der Stadt Bad Aibling in Höhe von 2.000 EUR geht an “Talking Money” von Sebastian Winkels. Die Begründung der Jury:

in Höhe von 2.000 EUR geht an “Talking Money” von Sebastian Winkels. Die Begründung der Jury: “Was wird das für ein Film, der sich von vornherein auf eine Kameraeinstellung reduziert und auf einen Ort? Mit “Talking Money” zeichnen wir einen Film aus, der in einem analytischen Zugriff das Thema „Geld als soziale Kategorie“ setzt und weltweit Banken als Orte des Aushandelns der finanziellen Existenz identifiziert. Filmisch entfaltet sich dann vor unseren Augen ein Kaleidoskop von Mimik und Gesten, ein Spiel von Täuschungen und Selbstdarstellung – oft komisch und erstaunlich, immer gefärbt durch Wiedererkennen. Der Zufall als Generator der schönsten dokumentarischen Momente in einer Zeit, wo Auftraggeber und Filmförderer zunehmend Kontrolle über Dokumentarfilme durch vorherige Festlegung einfordern.” Zusätzlich zum Hauptpreis gab es eine lobende Erwähnung für “Comeback” von Maximilian Plettau. Die Begründung der Jury:

für “Comeback” von Maximilian Plettau. Die Begründung der Jury: “Eine lobende Erwähnung möchten wir einem Film aussprechen, der uns durch seine kraftvollen, rohen Bilder und seine Direktheit in den Bann gezogen hat. In dem Film „Comeback“ verfolgen der Filmemacher Maximilian Plettau und der Boxer Jürgen Hartenstein mit hohem Risiko und großem Mut ein Ziel, dessen Ausgang für beide ungewiss ist. Ein Sieg ist eine Reihe von Niederlagen. Der König unserer Herzen ist Jürgen “The Rock”.” Mit dem AVID-Schnittpreis für die beste Montage, in Form der aktuellsten Media Composer Software, wurde “Fahrtwind” von Bernadette Weigel ausgezeichnet. Die Begründung der Jury:

für die beste Montage, in Form der aktuellsten Media Composer Software, wurde “Fahrtwind” von Bernadette Weigel ausgezeichnet. Die Begründung der Jury: “Zuerst fällt der Blick der Filmemacherin auf ihre eigenen Füße, die sich bewegen, sie forttragen wollen. Und bald schon setzt sie sich in Bewegung. Sie macht sich auf eine Reise ins Unbekannte und sammelt Bilder, die sich zu Vignetten verdichten. Die Schönheit der Fremde wird mit dem Herzschlag der Reisenden unterlegt und es entsteht ein Filmrausch, der spielerisch Bild- und Klangwelten dokumentiert, die gleichermaßen authentische Wiedergabe wie innerliche Erfahrung sind. Assoziierende Montage, Rhythmuswechsel und immer wieder der Blick auf die eigenen Füße in wechselnder Umgebung ergeben einen poetisch- subjektiven Reisebericht, dessen Faszination sich der Zuschauer nicht mehr entziehen mag. Der AVID-Schnittpreis des Festivals geht an “Fahrtwind” von Bernadette Weigel.” Neben den beiden Hauptpreisen verlieh auch diesmal eine dreiköpfige Schülerjury des Gymnasiums Bad Aibling den von Aiblinger Bürgern gestifteten Bürgerpreis in Höhe von 750 EUR. Der Preis ging ebenfalls an “Talking Money” von Sebastian Winkels. Die drei Schüler begründeten ihre Entscheidung folgendermaßen:

“Der Film behandelt, auf eine ganz eigene Weise, ein zeitloses, weltumspannendes Thema: Geld. Jeder kann sich damit identifizieren. „Talking Money“ geht nicht nur tief in persönliche Geschichten rein, sondern entfaltet über die Gestik und Mimik der Protagonisten auch Humor und Witz. Nicht zuletzt dadurch trifft der Film das diesjährige Motto der Nonfiktionale auf den Punkt.”

Mit rund 2.000 Zuschauern war die Nonfiktionale auch 2018 sehr gut besucht. Jenseits der nackten Zahlen steht hier auch, das Familiäre und Verbindliche im Mittelpunkt. Dabei soll der Dialog zwischen den Filmschaffenden untereinander, aber auch mit dem Publikum gestärkt werden. So wurde sich auch in diesem Jahr über die Gestaltung, sowie die Inhalte der gezeigten Dokumentarfilme ausgetauscht und diskutiert.