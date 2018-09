Amsterdam is Calling

Noch zwei Wochen bis zu IBC-Show 2018

Langsam juckt es in den Fingern. Die IBC 2018 steht vor der Tür. Keine zwei Wochen mehr und in Amsterdam steigt die größte Fachmesse für Kameratechnik Europas. Wir sind natürlich wieder Live vor Ort und halten Sie auf dem Laufenden.

Über 57.000 Kollegen treffen – 15 Hallen mit der neuesten Technik – Exklusive Filmvorführungen. All das bietet die IBC 2018. Auch in diesem Jahr nutzen mehr als 1.700 internationale Aussteller die Gelegenheit sich zu vernetzen und ihre neuesten Innovationen zu präsentieren. In den letzten Jahren waren wir als Redaktion immer direkt am Geschehen und haben Sie auf dem Laufenden gehalten. Die Infos der letzten Jahre finden Sie auf unserer Themenseite zur IBC.

Sie Schaffen es nicht ins RAI nach Amsterdam? Kein Problem! Wir sind auch in diesem Jahr Live in Amsterdam dabei. Über unsere Website, unseren täglichen Newsletter und unsere Social-Media Kanäle wie Facebook oder Instagram verpassen Sie nichts von dem Geschehen aus Amsterdam. Wir freuen uns, dass AF Marcotec erneut als Sponsor für die Messeberichterstattung mit an Bord ist.

