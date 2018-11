Neuer Geschäftsführer und neuer Termin

Neues beim Deutschen Kamerapreis

Deutschlands wichtigster Preis für Kameraleute geht in 2019 ins 29. Jahr. Anfang September übernahm WDR-Kamerachef Walter Demonte vom scheidenden Christoph Augenstein die Geschäftsführung des Vereins.

Seit dem 1. September 2018 ist Walter Demonte, Leiter der Abteilung Kamera und Ton beim WDR, Geschäftsführer des Deutschen Kamerapreises, der jährlich herausragende Leistungen in Bildgestaltung und Schnitt würdigt. Dabei zählt der Deutsche Kamerapreis zu den bedeutendsten Auszeichnungen der Branche im deutschsprachigen Raum.

Walter Demonte folgt auf Christoph Augenstein, der die Position in den vergangenen zwölf Jahren inne hatte und nun Produktions- und Betriebsdirektor beim rbb in Berlin ist.

Demonte ist dem Deutschen Kamerapreis seit mehr als 20 Jahren verbunden. Zuletzt vertrat er den WDR als Kuratoriumsmitglied für den WDR.

Eine weitere Neuerung: Im kommenden Jahr wird der Deutsche Kamerapreis zum ersten Mal mit der Leitmesse der Foto-, Video- und Imaging-Branche Photokina zusammenarbeiten. Die Preisverleihung wird am 10. Mai 2019 im Rahmen der Messe im Tanzbrunnen in Köln stattfinden. Deswegen gibt es nun auch einen neuen zeitlichen Ablauf und der Wettbewerb zum 29. Deutschen Kamerapreis beginnt schon am 19. November 2018.

ACHTUNG: NEUE TERMINE

Einreichung: 19.11.2018 bis 11.01.2019

Jurysitzung: 21.01.2018 bis 23.01.2018

Gala: 10.05.2019

