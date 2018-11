MFG Akademie: Umsätze und Erlöse verstehen und planen

Die MFG Baden-Württemberg bietet am 6.11.2018 in Mannheim einen Fortbildungskurs zum Thema “Umsatzerlöse und Kosten verstehen und planen” an. Er richtet sich an Kultur- und Kreativschaffende, Freelancer und Gründer sowie kleine Unternehmen aus der Kreativwirtschaft, soll vorwiegend die Grundlagen behandeln und ist somit eher für Einsteiger geeignet.

Umsatzerlöse und Kosten zu planen, ist die Grundlage jeder Unternehmensführung. In Kreativunternehmen schwanken Umsätze oft stark. Die richtige Planung ist deshalb entsprechend schwierig. Im Seminar sollen die Teilnehmer lernen, betriebswirtschaftliche Auswertungen des Steuerberaters zu lesen und zu verstehen. Auf dieser Basis erstellen sie anhand von konkreten Themen Planrechnungen. Im einzelnen werden folgende Themenbereiche behandelt:

Kurzeinführung in das betriebliche Rechnungswesen

Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) und GUV

Planrechnung

Umsatzplanung auf Basis der Vertriebspipeline

Beispielrechnungen anhand konkreter Themen der Teilnehmer

Das Seminar findet am 06.11.2018 von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr im C-HUB Kreativwirtschaftszentrum Mannheim, Hafenstr. 25 – 27, 68159 Mannheim statt.

Anmelden kann man sich Weiter zur Anmeldung.

