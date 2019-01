Ludwig Kameraverleih und MBF Filmtechnik schließen sich zusammen

Ludwig Kameraverleih und MBF Filmtechnik fusionieren zu einem der führenden Rental- Häuser in Deutschland. Davon versprechen sich die beiden Unternehmen einem Komplettpaket aus Kompetenz, Servicestärke und erstklassigem Equipment für ihre Kunden.

“Ludwig Kameraverleih und MBF Filmtechnik werden eins. Zwei Unternehmen. Ein starker Partner.” Unter diesem Slogan fassen Ludwig Kameraverleih und MBF Filmtechnik ihre Aktivitäten zusammen und hoffen damit, führender Verleiher für Filmtechnik zu werden. Dabei wollen beide Firmen ihrem ursprünglichen Kerngeschäft treu bleiben und neben hochmoderner Filmtechnik einen überzeugenden Service bieten.

Von der Zusammenführung der beiden Unternehmen verspricht man sich mehr Kundenorientierung, raschere Reaktionszeiten und ein breiteres Angebot an erstklassiger Technik in den Bereichen Kamera, Licht und Bühne. Dabei soll ein besonderer Schwerpunkt die Large Format-Technologie mit Kameras aller führenden Hersteller wie ARRI Alexa LF, Sony Venice und RED Monstro VV sein. Zusätzlich stehen Objektiven wie etwa ARRI Signature Primes, ZEISS Supremes, Leica Thalia und Leitz M 0.8 zur Verfügung. Zudem bringt Ludwig Kameraverleih als Exklusivpartner der Firma Panavision deren Produktpalette an sphärischen und anamorphotischen Objektiven in die Partnerschaft ein.