LOST EPISODE: Film & TV Kamera Podcast Setfunk 5 Folge 36: Rückblick IBC 2018

Die verschollene Folge 36 ist aufgetaucht! Hier berichtet Simon Knobloch von seinem IBC-Besuch und spricht mit Johannes Gall über die vorgestellten Neuheiten! Jetzt anschauen:

In den Untiefen des Internets war sie verschwunden! Jetzt ist die Folge 36 wieder aufgetaucht. Simon Knobloch berichtet von seinen Erfahrungen auf der IBC 2018 in Amsterdam, berichtet von der damals noch frischen GoPro7 und beide sprechen über ihre aktuellen Projekte. Wir erfahren außerdem, was es mit den neuen iPhone-Modellen auf sich hat und warum Johannes Gall sich noch keines bestellt hat. Ab sofort finden Sie Folge 36 auf unserem Youtube-Kanal.

Wer vorab die bisherigen Folgen anhören möchte, kann nach wie vor den Audio-Podcast entweder auf iTunes abonnieren oder bei Soundcloud als MP3 herunterladen.

Abonnieren Sie unseren Youtube-Kanal – wir können ihnen auch einen Besuch der Webseiten unserer Podcaster Johannes Gall und Simon Knobloch dringend empfehlen, ebenso die Website des Podcasts Setfunk 5.

Abonnieren Sie den Kanal auf Youtube!

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: