Kostenlose Webinare bei der Sennheiser SoundAcademy

Die Sennheiser SoundAcademy bietet seit dem 1. April weltweit kostenlose Online-Schulungen im Bereich Pro Audio und digitale Produktdemonstrationen an. Die Webinare bieten eine breite Palette an Themen: von drahtlosen Mikrofonen über Audiolösungen für Videoaufnahmen bis hin zu Deckenmikrofonen für Konferenzen mit Beamforming-Technologie.

Sennheiser hat für seine SoundAcademy Online-Seminare wurden für Kunden aus der Musik- und AV-Branche, für Film- und Videoproduktionsteams sowie für den Bildungs- und Unternehmenssektor entwickelt, die seit Anfang des Monats genutzt werden können. Die kostenlosen Schulungseinheiten werden um 8:30, um 13:30 und um 18:00 Uhr MESZ gestreamt, so dass Menschen weltweit daran teilnehmen können. „Diese Webinare sind Teil unseres Drei-Säulen-Plans, um unsere Kunden während dieser einzigartigen und schwierigen Zeit zu unterstützen,“ erklärt Volker Schmitt, Director Customer Development and Application Engineering, der die Sennheiser SoundAcademy leitet. „Neben den Webinaren, die für alle frei zugänglich sind, haben wir auch individuelle Kundenschulungen in die digitale Welt ver- lagert. Außerdem planen wir, dass Branchenexperten ihr Fachwissen in Webcasts teilen. Wir freuen uns sehr darauf, über diese Webinare mit euch allen in Kontakt zu bleiben.“