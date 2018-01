Kameradialog Live in Berlin im Januar

Nur noch wenige Tage bis zum Kameradialog Live im Januar: Am kommenden Donnerstag, den 18. Januar, ist es schon soweit.

°Das Thema lautet diesmal “Der fremde Blick – Dokumentarisches Drehen im Ausland”. Es sprechen die DoPs Christopher Rowe und Aleksandra Medianikova.

Wie üblich geht es auch am Donnerstag, den 18. Januar um 20 Uhr los, und zwar im Studio des Creative Office e.V. in der Finowstraße 5 in 10247 Berlin-Friedrichshain (U Samariterstraße). Gemütliche Sitzgelegenheiten vorhanden, Getränke erwerbbar!

Wir freuen uns, dass Xinegear wieder als unser Sponsor mit dabei sein wird. Moderiert wird der Abend von André Herrmann, der selbst Filmemacher und Vorstandsmitglied unseres Partners, des Creative Office e.V. ist.

Der Eintritt ist frei. Besucher, die selbst einen Facebook-Account haben, bitten wir zwecks Vorplanung um Anmeldung.