Kameradialog Live im März

Der Kameradialog Live geht in die nächste Runde. Am 8. März 2018 bringen wir wieder Filmschaffende zum Dialog auf Augenhöhe zusammen. Das Thema dieses Mal: “Planung vs. Realität – Was tun, wenn mal wieder alles anders läuft?”.

Foto: Julian Reischl

Die Auflösung steht, sogar ein Storyboard ist gezeichnet. Drehplan und Technikdispo sind fertig. Doch schon in den ersten Tagen wird klar, dass umdisponiert werden muss: Jetzt heißt es mal wieder „kill your darlings“, oder “wie kann ich den Plan noch retten?!”

Wie geht man damit um, wenn zwar alles gut durchdacht und geplant war, aber die Realität einen Strich durch die Rechnung macht? Kühlen Kopf bewahren, Auflösungsgespräche statt schlafen, Einstellungen streichen und dabei niemals die Story aus den Augen verlieren? Oder gibt es noch andere Empfehlungen? Was tun, wenn also mal wieder alles anders läuft als erwartet?

André Herrmann vom Creative Office e.V. wird sich dazu dieses Mal mit seinen Gästen Guntram Franke und Antje Heidemann im Kameradialog Live austauschen. Wie immer wird später das Gespräch für die Zuschauer geöffnet. Die Veranstaltung in Berlin wird wieder unterstützt von Xinegear GmbH, der Eintritt ist frei. Los geht’s wie immer um 20 Uhr. Um Anmeldung auf Facebook wird gebeten.