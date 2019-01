Neues Format beim Kameradialog Live

“Kameradialog Hands-On” mit DoP Martin Christ – Thema: Canon C700FF

In der Veranstaltungsreihe »Kameradialog« laden wir von Film & TV Kamera regelmäßig Kameraleute zum Gespräch. Gemeinsam mit der ifs internationale filmschule köln haben wir nun das Format um einen Hands-On-Aspekt erweitert. Damit bringen die Abende zukünftig filmische Bildgestaltung und Kamera-Technologie zusammen.

Erster Gast in der Reihe ist DoP Martin Christ. Nach einem Studium der Film- und Fernsehwissenschaften in Bochum hat er Fotodesign und Kamera an der FH Dortmund studiert. Seitdem dreht er als Kameramann weltweit Dokumentationen (u. a. für Terra-X und den DFB – „Die Mannschaft“), Fernsehfilme („Karl Marx – Der deutsche Prophet“) sowie Werbeprojekte. Bereits im Jahr 2000 ist er mit dem Kölner Medienpreis für Kameraführung ausgezeichnet worden. 2006 war er für den Grimme-Preis nominiert, 2010 für die Goldene Kamera.

Timo Landsiedel, Chefredakteur von Film & TV Kamera, spricht mit Martin Christ über seinen Einsatz der Canon C700FF, die seit Sommer 2018 als Canons erste Kinokamera mit Vollformatsensor erhältlich ist: Welche technisch-ästhetischen Aspekte verbindet Martin Christ mit dem Thema Vollformat? Wie hat er sich auf den Dreh eines Werbefilms mit der C700FF vorbereitet? Und wie hat sich Canon im Vollformatsektor vor dem Hintergrund der aktuellen Marktlage positioniert.

Der erste Teil des Gesprächs widmet sich der Arbeit von Martin Christ. Im zweiten Teil wird der DoP gezielt Fragen zum C700FF-Kamerasystem, zu Objektiven und Filmtechnik beantworten.

Der Kameradialog Hands-On findet am Donnerstag, dem 24. Januar 2019 ab 19 Uhr im Kino der ifs internationale filmschule köln, Schanzenstr. 28 in 51063 Köln statt. Der Eintritt ist frei.

Als Technikpartner stellt Canon Deutschland freundlicherweise die Kamera für den Abend zur Verfügung.

