Die EBU ehrt den neuen Ü-Wagen von tpc

Innovations-Preis für HDR-Übertragungswagen UHD1 von tpc

Die European Broadcast Union, kurz EBU, hat bei ihrer 25. Technischen Versammlung den Technology & Innovation Award verliehen. Dieser ging an das Unternehmen tpc – technology and production center switzerland ag – für ihren neuen Übertragungswagen UHD1. Diesen haben wir in unser Ausgabe in unserer Ausgabe 5/2019 vorgestellt.

In Cavtat, Kroatien, hat die EBU auf Einladung des kroatischen Rundfunkes zum 25. mal ihre Technische Versammlung abgehalten. Dabei konnte tpc den Technology & Innovation Award für den neuen Ü-Wagen UHD1 abräumen. Detlef Sold, CEO von tpc, nahm den Preis entgegen. Er sagte, die Erfahrungen mit einem Full-IP-Backbone-Konzept im Feld seien wichtiger als das IP-Lab, welches für Fragen zur Umstellung eingerichtet wurde. Der UHD1 war schon beim alpinen Skirennen in Wengen im Einsatz.

Der HDR-fähige “Reporterwagen” ist mit bis zu 24 Sony HDC 4300 Kameras ausgestattet und arbeitet mit flexiblen Workflows. Die Interfaces in der Non-Blocking Netzwerk-Architektur bilden Gateways von den SDI-Quellen sowie von und zu den Videomischern, die arbeiten mit mehr als 50k Multicast IP-Adressen für unkomprimiertes Audio und Video bis 12 GBit/s. Als Hauptmischer wurde ein Sony XVS-8000 (UHD 40 Eingänge, 12 Ausgänge, 5 UHD ME) und als Subregie beziehungsweise Backup-Mischer ein Sony XVS 6000 integriert. Die Kreuzschiene: Full-IP-Routing, ST2110 und ST2022-7. Dazu verwendet tpc zwei Arista 7504, 40 Gateways Imagine SNP. Im Audiosegment stehen 288 Audio-Kanäle (für 5.1-Mehrkanalton) an einem StageTec (Nexus / Avatus) mit zwei Mischpultoberflächen und 48 Bedienzügen am Hauptpult und 36 Bedienzügen am Tochterpult zur Verfügung.

Über die technischen Details sprach Andreas Lettmann, CTO von tpc, mit uns. Lesen Sie hier mehr.

