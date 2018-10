26. / 27. Oktober 2018 in München

HDR-Fachtage bei Screencraft

Bei den HDR-Fachtagen, organisiert von Screencraft Entertainment in München, soll es nach dem Wunsch des Veranstalters darum gehen, Berührungsängste in der Produktion und Postproduktion abzubauen und die Begeisterung für HDR zu teilen. Dazu finden kostenlose Vorträge, Workshops und Präsentationen mit Experten aus der Filmproduktion statt.

Bei den Vorträgen geht es unter anderem um die technischen Spezifikationen für Monitoring und Distribution oder Setups für das HDR-Editing. Es gibt aber auch Hands-On-Veranstaltungen zu Grading und Licht sowie den Umgang mit beispielsweise der Panasonic GH5s beim Dreh mit Hybrid Log Gamma. Besonders spannend dürfte ein Praxisvergleich von unter anderem der die SONY Venice, ARRI Amira, RED Dragon, CANON C700 in einem gegebenen Set sein. Das vollständige Programm ist hier zu finden.

Die HDR-Fachtage finden am Freitag, den 26.10.2018 und Samstag, den 27.10.2018 jeweils von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr bei Screencraft Entertainment in der Oberföhringer Strasse 186 in München statt. Alle Programminhalte sind kostenlos, aber der Veranstalter bittet, sich unter HDR@screencraft.de schriftlich anzumelden.

