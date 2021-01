Handgestrickte Ästhetik

schwebte ein Film mit und nicht

über Not Vital vor, eine filmische Reise, die Werk und Persona als Ausgangspunkt verstand und nicht als Endpunkt. Indem er Not Vital ein kindliches Alter Ego gegenüberstellte, transzendierte er das klassische Künstlerporträt. Diese Begegnung mit dem Kind in sich, das einen selbst weitgehend formierte, fand ich eine schlagende Idee – und ein Risiko. Für meine Kameraarbeit und die Findung eines visuellen Konzepts war es hilfreich, dass ich als minoritärer Co-Autor mit Pascal und dem Stoff bereits auf dem Papier in einen Dialog stieg. Als wir dann mit Not Vital drehten und er ohnehin oft die Rolle seines eigenen Lebens spielte und meist perfekt verkörperte, meinte ich zu spüren, dass der spielerische Ansatz aufgeht. Denn was nützt ein pseudo-objektiver Film-Blick und eine ebensolche Haltung, wenn das Gegenüber sich gerade dadurch hinter einer Maske verschanzt? Abschließend war das Besondere an diesem Job paradoxerweise das Gewöhnliche: Filmemachen erscheint mir immer auch als ein Vehikel, um mit Menschen vor und hinter der Kamera in Verbindung zu treten. Manche von uns sind scheuer als es vielleicht auf den ersten Blick wirkt. So mutieren Eigenbrötler auf dem Set mitunter für kurze Zeit zu Herdentieren. Dieses Gemeinschaftsgefühl setzt viel frei.

Welche Schwierigkeiten ergaben sich beim Dreh?

Die Frage ist eher: Welche Schwierigkeiten ergaben sich nicht? Unser Protagonist Not Vital ist ein im Unterengadin verwurzelter und doch mondäner rastloser Reisender, ein flüchtiger Tausendsassa. Manchmal ein selbstbewusster, getriebener Künstler, ja eine Kunstfigur, manchmal ein sich selbst schützender, versteckter Zweifler, ein scheues Reh gar. Ihm geografisch auf den Fersen zu bleiben, stellte bereits eine Herausforderung dar. Unser Drehplan war ambitioniert, die Drehorte vielfältig und die Bedingungen teilweise harsch, ja extrem. Ob bei deutlich zweistelligen Minustemperaturen in Schnee und Eis im Engadin, die Mensch und Technik über die Grenzen hinaus strapazierten oder der vernichtenden Hitze der Wüste, ob ohne Drehbewilligung in verwinkelten Gassen Pekings oder auf der abgelegenen Insel Not Ona im Lago General Carrera in Patagonien: Wir machten es uns nicht einfach. Und wir wurden immer wieder daran erinnert, dass mehr Erfahrung wie immer hätte helfen können. Dass die einzige Konstante bei solchen Drehs jedoch jene ist, dass alles immer anders und neu ist und man sich somit auf einen Tanz mit der sogenannten Wirklichkeit einlassen muss. Mir persönlich half bei alledem sicherlich nicht, dass eine Krankheit meine Energieressourcen limitierte. Doch es geht wohl bei künstlerischer Arbeit ohnehin auch darum, Widerstände zu überwinden, Probleme zu Lösungen zu drehen, Grenzen auszuloten und durch Leidenschaft Berge zu versetzen.