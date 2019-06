Grading-Kultur mit drei Systemen

Weil die Architektur der Maschinen, die Art und Weise wie sie intern mit Signalen umgehen, unterschiedlich angelegt ist, führt das dazu, dass sie auch grundsätzlich bestimmte Vor- und Nachteile zueinander haben. So wird bei der Act HeadQuarter Media der Nucoda Filmmaster gerne dann verwendet, wenn es darum geht, unterschiedliche Materialien zusammenzufügen beziehungsweise anzugleichen, oder auch um Korn wegzunehmen oder hinzuzufügen. „Besonders geeignet ist er, wenn altes Filmmaterial restauriert und aufbereitet werden muss, beispielsweise für die Verwendung in einer Kinodokumentation“, sagt Robert Groß. Der Geschäftsführer erinnert sich dabei an den unter anderem in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichneten Kinofilm „Lebanon“ aus dem Jahr 2009. „Da lag uns mit Aufnahmen auf 16-mm-Film sowie Digitalmaterial, das mit der damals neuen HD-Cam Red aufgenommen worden war, ein wüster Materialmix vor. Dabei spielte der Film an nur einem Motiv.“ Als das Team in der Farbkorrektur die online zusammenmontierten Sequenzen sah, war es skeptisch, ob hier eine zufriedenstellende Lösung gelingen würde. Wider Erwarten und nicht zuletzt dank des Nucoda klappte die Angleichung. Beim Europäischen Filmpreis 2010 erhielt „Lebanon“ den Kamerapreis. Auch bei Serien, die mit verschiedenen Kamerasystemen arbeiten, wie zum Beispiel bei der SAT.1- Reihe „Einstein“, wird der Nucoda Filmmaster genutzt, weil auch hier das Angleichen der unterschiedlichen Kameras am leichtesten von der Hand geht.

Baselight stellt hier in seiner Sicht eine elegante Variante dar, weil sie in Sachen Colour Science Vorteile bietet. Neben dem HDR-Master, so der Geschäftsführer weiter, kann man mit ihr direkt ein SDR-Master herstellen: „Die Maschine übersetzt das von der einen in die andere Welt, und man muss nicht noch einmal bei null anfangen.“ Grundsätzlich gilt für ihn: Bei Kinofilmen, die außer HD auch in 4K und HDR postproduziert sein müssen, ist Baselight die beste Wahl, weil hier der Weg in den anderen Farbraum der jeweils kürzere ist.

Als Paradebeispiel für den Umgang mit diesem System führt er „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“ an. Hier habe der Colorist Jan van Diermen zaubern können und so einen wesentlichen Anteil an der Qualität des Films gehabt. „Der Film spielt in den 1920er und 1930er Jahren und benötigt insofern einen historischen Look.“ Standardmäßig werde in solchen Fällen Schwarz- Weiß-Optik mit Vergangenheit gleichgesetzt, das Bild häufig lediglich stark entsättigt.

Das wollte man in diesem Fall nicht. „Auch in der Vergangenheit war das Leben bunt, aber die Gesellschaft hat sich anders angefühlt, und das muss sich in der Farbe widerspiegeln.“ Eine anspruchsvolle, aber auch kreative Arbeit mit sehr vielen Farbparametern, die gleichzeitig verändert werden.

Im Unternehmen werden die Coloristen als Mitglieder eines Orchesters gesehen: Sie führen etwas fort, das Kameraleute und Szenebildner begonnen haben. „Der Look entsteht ja nicht erst beim Grading und kann dort nicht nachträglich einfach nur kopiert werden – eine gute Farbkorrektur soll vom Zuschauer erst gar nicht wahrgenommen werden, es muss einfach stimmig sein.“ Als Beispiel dafür verweist Groß auf die Til-Schweiger-Filme, deren charakteristischer Look schon mit der Ausstattung geplant werde: „Die warmen Haupttöne werden durch die Verwendung von blauen und grünen Gegenständen am Set hervorgehoben.“ In diesem Zusammenhang erinnert er sich auch gerne an das Grading von Oskar Röhlers „Herrliche Zeiten“, das seine Mitarbeiter umsetzten. Geprägt von grellen Farben, musste jedes kolorierte Element se- pariert und einzeln behandelt werden, damit die Bilder für das Publikum stimmig zur Geltung kommen.

KOSTEN SPAREN

Der Da Vinci Resolve schließlich ist bei den Kölnern bereits seit acht Jahren im Einsatz. Als kostengünstigstes High-End-System ist es am Markt daher auch weit verbreitet. Da bereits oft am Filmset durch den DIT Farbkorrekturen über diese Maschine vorgenommen werden, ergibt es Sinn, auch in der Postproduktion damit zu arbeiten, damit die Werte vom Dreh bei Bedarf direkt übernommen werden können. Bei Act HeadQuarter Media werden mit diesem System vor allem Film- und TV-Inhalte bearbeitet. Hin und wieder, so das Führungsduo, verirrt sich auch ein klassisches nichtfiktionales Format wie eine Dokumentation, bei der umfangreichere Farbkorrekturen vorgenommen werden müssen, hierhin.