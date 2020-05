Freiheit für Entwicklung

Hier darf auch mal etwas ausprobiert werden. So war die 4K-Kamera ATOM one 4K mini 2016 eigentlich als Highspeedgerät geplant. Man schwenkte in der Entwicklung um. Ein Highspeedprototyp wurde erst auf der IBC 2019, mehrere Modellvarianten später, vorgestellt. Mit der Etablierung eigener Kameras am Markt musste das Team auch zusätzliches Know-how in das Unternehmen holen. „Was wir damals nicht inhouse abbilden konnten war Mechanik und Optik“, erklärt Höpken. „Bei den OEM-Geräten lieferten wir nur Board, Chip und Software. Alles andere kam von unseren OEM-Partnern.“

Neuentwicklung

Schnell zeigte sich, dass auch diese Komponenten aus dem Hause Dream Chip stammen mussten. „Wir waren zu langsam, wenn wir auf Partner warten mussten. Wenn wir etwas entwickeln ist mein Anspruch, so schnell wie möglich etwas in der Hand zu haben, über das wir sprechen können“, erläutert Höpken seinen Ansatz. Das Andocken des Know-hows von Mechanik, Optik, Kamerakopf und Gehäuse ging laut Höpken relativ schnell. Was jetzt noch kommen wird, ist ein eigens für die Minikameras zuständiger Service und Customer Support. Aktuell wird das von Sales und Entwicklung übernommen, das ist aber ineffizient.

Das momentane Line-up orientierte sich stark am Feedback der Anwender auf den Messen. Diese wollten unbedingt eine wasserdichte Version der Full-HD-Kamera haben. Außerdem erfuhren die Dream-Chip-Entwickler von den unterschiedlichen Ansprüchen der Objektive an die Sensoren. So machte man nicht einfach eine 4K-Variante, sondern brachte gleich drei Modelle auf den Markt: Eine mit kleinem Sensor für Minioptiken, eine mit 2/3-Sensor für Standard-Objektive sowie eine mit Global Shutter und 1-Zoll-Sensor. Die Entwicklung der Geräte lief parallel, laut Höpken: „Ein Riesenkraftakt!“