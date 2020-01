Free Download: “Bilder für die Welt: Canon – 60 Jahre Erfahrung in Broadcast”

FILM & TV KAMERA 09/2019 Panasonic Lumix S1+++One-Shot-Film+++Movietech AG+++Filmfest München Produkt anzeigen

2019 feierte Canon das 60-jährige Firmenjubiläum. Zu diesem Anlass haben wir ein Sonderheft produziert, das unserer Ausgabe 10.2019 beilag. Nun gibt es das Film & TV Kamera Spezial Nr. 15 “Bilder für die Welt: Canon – 60 Jahre Erfahrung in Broadcast” in unserem Shop kostenlos zum Download!

Mit der Cinema EOS-Serie schuf Canon die vermutlich einflussreichste Produktreihe der letzten zehn Jahre. Nachhaltig schlossen sich so seit 2012 die Lücken zwischen Consumer, Broadcast und Kino.

Canon verstand Ende der 2000er, dass die Basis der Anwender sich wandelte. Die digitale Demokratie, kleiner werdende Kameras, keine beweglichen Teile mehr, leistungsstarke Codecs und eine mittlerweile unüberschaubare Menge an Peripherie schufen gar neue Berufsgruppen. Das Aufkommen der großen Videoplattformen ließ neue Formate und Betätigungsfelder entstehen – vom Videojournalisten bis zum Youtuber.

Bei alldem wird manchmal vergessen, das Canons weltweite Expertise und ihr Ruf schon seit über 60 Jahren im Bereich der Box-Optiken für Broadcast liegt und die breite Phalanx der EF- und EF_S-Objektive sowie der seitdem das Licht der Welt erblickenden RF- und M-Reihen auch nicht aus dem Nichts kamen.

Das alles nehmen wir zum Anlass, Ihnen einen kleinen Einblick in die Arbeit der deutschen Teams von Canon zu geben. Wir sprachen mit denen, die heute Zuhören in Vertrieb und Marketing, die nachdenken und selbst Wissen weitergeben und auch ganz einfach im Service Center Ihre Kamera reparieren. Wir sprechen über die Innovationen der Cinema-EOS-Entwicklung, lassen Revue passieren, woher die Expertise bei den unterschiedlichen Objektivreihen stammt und fragen nach, was ein Postproduktionshaus von Cinema RAW Light hält.

