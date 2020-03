Filmschaffende ohne Einkommen: Verbände bitten die Politik um Hilfe

Die Freien in der Mediengewerkschaft VRFF und sechs Kooperationsverbände bitten in einem offenen Brief die Regierungen der Länder und des Bundes dringend um Hilfe für Kulturschaffende. Das kulturelle Leben in Deutschland werde überwiegend von Solo-Selbständigen oder tageweise und projektweise Beschäftigten getragen, die angesichts der Corona-Krise in den wirtschaftlichen Abgrund zu stürzen drohen. Wir veröffentlichen den Brief im Wortlaut.