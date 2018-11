Film & TV Kamera Podcast Setfunk 5 Folge 37: Photokina & Youtube Premium

Die Messen sind endgültig vorbei – außer in unserem Podcast! Die Folge 37 mit Johannes Gall und Simon Knobloch widmet sich der Photokina und den Neuheiten, die in Köln die Besucher begeisterten! Jetzt anschauen:

In Folge 37 kehrt nochmal die Photokina zurück, die sich ab 2019 (8.-11. Mai) endgültig als Bewegtbildmesse in den jährlichen Turnus begibt. Johannes Gall war in Köln und berichtet von Canon EOS R und GoPro7, aber auch von bekannten Gesichtern aus der Youtuber-Szene. Außerdem sprechen die beiden über ihre aktuellen Projekte und die Features von Youtube Premium. Ab sofort finden Sie Folge 37 auf unserem Youtube-Kanal.

Wer vorab die bisherigen Folgen anhören möchte, kann nach wie vor den Audio-Podcast entweder auf iTunes abonnieren oder bei Soundcloud als MP3 herunterladen.

Abonnieren Sie unseren Youtube-Kanal – wir können ihnen auch einen Besuch der Webseiten unserer Podcaster Johannes Gall und Simon Knobloch dringend empfehlen, ebenso die Website des Podcasts Setfunk 5.

