Film & TV Kamera Podcast Setfunk 5: Episode 17 vom 24.11.2017 – Apple, Seagate/Synology, Porsche Award

Weiter geht es mit den fünf zurückliegenden Folgen unserer Podcastkooperation “Setfunk 5”. Die beiden Filmemacher Johannes Gall und Simon Knobloch. Heute kommt die Folge vom 24.11.2017.

In der heutigen und nun bereits 17. Folge des Podcasts sprechen die beiden über Apple, Seagate/Synology und den Porsche Award. Die Folge wurde bereits im vergangenen Jahr produziert. Die beiden Filmemacher Johannes Gall und Simon Knobloch nehmen sich mehreren Themen an und sprechen über sie aus der Sicht junger Filmemacher. Seit 2015 haben beide Ihre Ausbildung abgeschlossen und sind jetzt in der Branche tätig. In unserer Ausgabe 3/2018 werden wir beide genauer vorstellen.

Die 17. Folge von “Setfunk 5” zu den Themen Apple, Seagate/Synology und Porsche Award finden Sie auf unserem Youtube Kanal. Wer vorab die bisherigen Folgen anhören möchte, kann den Audio-Podcast entweder auf iTunes abonnieren oder bei Soundcloud als MP3 herunterladen.

In den kommednen fünf tagen holen wir die zurückliegenden Folgen auf. Dann gibt es ab Freitag die aktuelle Episode. Von da ab gibt’s alle zwei Wochen etwas Neues!

Hier Episode 17 des Podcasts “Setfunk 5”.