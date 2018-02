Film & TV Kamera Podcast Setfunk 5: EP23 vom 8.2.2018

Die nächste Folge von unserem Podcast “Setfunk 5” steht an. Heute Episode 23 mit den Themen Livestreams und Orte, an die man nur als Filmemacher kommt. Aufgezeichnet am 21. Februar 2018.

Regelmäßig sprechen die beiden Jungen Filmemacher Johannes Gall und Simon Knobloch über aktuelle Themen aus der Branche. Die 23. Folge von unserem Podcast “Setfunk 5” zu den Themen: Livestreams und Orte, an die man nur als Filmemacher kommt finden Sie auf unserem Youtube-Kanal. Wer vorab die bisherigen Folgen anhören möchte, kann den Audio-Podcast entweder auf iTunes abonnieren oder bei Soundcloud als MP3 herunterladen.

