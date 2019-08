Film & TV Kamera 9/2019: Das neue Heft ist da!

Liebe Film- & Medienschaffende,

die unbändige Lust, Filme machen zu wollen, treibt Christine Wagner an, die Kamerafrau auf unserem aktuellen Titel. Sie erkämpfte sich Anfang der 1990er einen Platz als Kamera-Assistentin. Als sie partout nicht an die Kamera durfte, ging sie nach Hollywood. Dass auch das natürlich nicht einfach war und was sie dort lernte, um den Indie- Gangsterfilm „EneMe“ zu gestalten, erfahren Sie ab Seite 16.

Ganz exklusiv erzählt Ihnen DoP Holger Jungnickel von seinem Abschlussfilm „Limbo“ an der HFF München. Auch hier haben wir es mit dem Gangstergenre zu tun. Doch Jungnickel und sein Regisseur Tim Dünschede erlegten sich diesmal eine krasse, formelle Bürde auf. Denn der Film entstand in einer einzigen Einstellung. Jungnickels Erfahrungsbericht von Vorbereitung, Kameratest und Dreharbeiten lesen Sie ab Seite 8.

Ebenfalls an der HFF München entstand der diesjährige Trailer zum Filmfest München. Dieser wurde mit der Canon C700FF und den nagelneuen Sumire Primes gedreht. Mit DoP Markus Schindler spricht Uwe Agnes ab Seite 34 über den Dreh. Margret Köhler hat den Festivalbericht aus der bayerischen Hauptstadt für Sie ab Seite 60 – inklusive der Reihe Neues Deutsches Kino.

Frauen werden in Kino und TV nicht angemessen lebensnah repräsentiert. Diese alarmierende Erkenntnis wurde im letzten Jahr in einer umfassenden Studie der Universität Rostock offenbar. Jetzt ist die Studie in Buchform erschienen. Dr. Elizabeth Prommer fasst einige Aspekte von „Ausgeblendet – Frauen im deutschen Film und Fernsehen“ für uns ab Seite 52 zusammen.