Film & TV Kamera 7-8/2019: Das neue Heft ist da!

Hans Albrecht Lusznat erklärt Ihnen in unserem beiliegenden Film & TV Kamera Spezial die Technologie hinter der DSLM. Was hat sich seit der DSLR verändert? Was ist geblieben? Welche Geräte gibt es auf dem Markt und was können sie? Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!