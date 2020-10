Film & TV Kamera 11.2020: Das neue Heft ist da!

hell machen kann jeder. Zumindest sollte man das meinen. In den letzten Monaten sind allerdings dermaßen viele finstere Interviewsituationen im Fernsehen ausgestrahlt worden, dass man den Wahrheitsgehalt der Aussage ernsthaft bezweifeln muss: In Wirklichkeit kann wohl nicht jeder hell machen.

Beim Licht fängt jedoch der teils bestürzende Mangel an Qualität erst an, der einem zuweilen im TV begegnet. Mit Interviewpartnern, die bei einer Live-Schalte angestrengt aus dem Bild schauen oder einem O-Ton, der sich vor lauter Kompressionsartefakten so anhört, als habe jemand österliches Glockengeläut darunter gemischt, ließe sich die Liste nahtlos fortsetzen. Natürlich muss man gerade in den News immer zwischen Aktualität und Qualität abwägen und sicher gibt es hier auch regionale oder nationale Unterschiede.

Aber wer auch immer dafür verantwortlich zeichnete, dass vor ein paar Wochen ein Interviewpartner in einer Hauptnachrichtensendung auf einem Bahnsteig des Londoner Bahnhofs Paddington stand und sich ganz offensichtlich selbst mit dem Smartphone drehte, war entweder zu faul, eine Drehgenehmigung anzufragen, oder zu geizig, ein professionelles Team zu buchen – und damit haben wir ganz nebenbei schon zwei der sieben Todsünden abgehakt.

Wir als Film- und Medienschaffende wissen: die Bildgestaltung ist ebenso wie die Tonaufnahme und der Schnitt ein Beruf, der wie jeder andere Qualifikation, Erfahrung und Weiterbildung erfordert. Wir sollten also wachsam sein, wenn unser Handwerk auch dort in die Hände von Laien gelegt wird, wo es inhaltlich nicht dringend geboten ist. Denn Standards können auch durch schiere Gewöhnung an mindere Qualität ins Rutschen geraten.

Bei unserer Coverstory sind solche Bedenken sicher überflüssig. DoP Börres Weiffenbach schilderte uns, wie er die packenden Bilder für den Doku-Essay „Wer wir waren“ schuf. Außerdem stellen wir ab Seite 60 einen weiteren Preisträger beim 30. Deutschen Kamerapreis vor, testen die Irix Vollformat-Primes und berichten vom Filmfestival in Venedig.